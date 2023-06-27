Воллес: ЗСУ влітку відвоювали більше територій, ніж РФ захопила взимку

Збройні Сили України вже звільнили від російських окупантів близько 300 квадратних кілометрів територій, заявив міністр оборони Британії Бен Воллес у Twitter.
“У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів. Це більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ”, – наголосив Воллес.
💬 "As part of their summer campaign to reclaim illegally occupied territory, Ukraine has already recaptured approximately 300 square-km. That’s more territory than Russia seized in its whole winter offensive."— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 26, 2023
Defence Secretary @BWallaceMP updated Parliament today on Ukraine. pic.twitter.com/qsVIkF0scs