Кримінал

Водію вантажівки, який влаштував ДТП з 28 потерпілими, повідомлено про підозру

19 Січня 2023 14:06
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Повідомлено про підозру мешканцю Хмельниччини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

За даними слідства, на які посилається Офіс генпрокурора, 17 січня, близько 18 години вечора, на автодорозі «Київ-Чоп», поблизу села Гамаліївка Львівського району сталося ДТП. На перехресті водій автопоїзда не надав перевагу в русі автобусу, який рухався по головній дорозі. Внаслідок зіткнення 28 пасажирів отримали різного ступеня тілесні ушкодження.

За клопотання прокурора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції України у Львівській області.


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