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        Виїхав на зустрічну смугу та протаранив Ford: у ДТП на Київщині загинули водій та пасажирка Mazda

        Галина Шподарева
        4 Червня 2026 14:25
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        Пошкоджені у ДТП Mazda та Ford / Фото: Поліція Київщини
        Пошкоджені у ДТП Mazda та Ford / Фото: Поліція Київщини

        У Бучанському районі Київської області сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Mazda та Ford Tourneo. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        Аварія із загиблими сталася поблизу селища Макарів.

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        За попередніми даними, 61-річний водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Ford Tourneo під керуванням 43-річного водія.

        Унаслідок аварії водій Mazda та його 57-річна пасажирка загинули на місці події від отриманих травм.

        Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.


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