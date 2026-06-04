Виїхав на зустрічну смугу та протаранив Ford: у ДТП на Київщині загинули водій та пасажирка Mazda

У Бучанському районі Київської області сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Mazda та Ford Tourneo. Унаслідок зіткнення загинули двоє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Аварія із загиблими сталася поблизу селища Макарів.

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За попередніми даними, 61-річний водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Ford Tourneo під керуванням 43-річного водія.

Унаслідок аварії водій Mazda та його 57-річна пасажирка загинули на місці події від отриманих травм.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.