Суспільство

Водій із Йорданії вбив трьох ізраїльських цивільних 
9 Вересня 2024 09:28
читать на русском →
ізраїль
Ілюстративне фото / Freepik

8 вересня на прикордонному переході моста Алленбі на Західному березі озброєний громадянин Йорданії вбив трьох ізраїльських цивільних.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльську владу.

Зазначається, що напад стався в зоні для комерційних вантажів, який перебуває під контролем Ізраїлю. Там розвантажуються йорданські вантажівки, які в’їжджають на Західний берег. Цей перехід, відомий також як міст короля Хусейна, розташований між Амманом і Єрусалимом, на північ від Мертвого моря.

Нападником виявився 39-річний водій вантажівки Махер Зіаб Хусейн аль-Джазі – член впливового йорданського племені Хувайтат. Він під’їхав до прикордонного переходу на вантажівці, вийшов і відкрив вогонь по ізраїльських військових.

Як зазначили ізраїльські військові, терорист під’їхав до прикордонного переходу з боку Йорданії на вантажівці, вийшов і відкрив вогонь по ізраїльським силам безпеки, що охороняли міст.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Вересня 2024 11:40

Ворог вдарив по Нікополю, загинула дитина, є поранені 
9 Вересня 2024 10:24

Радник глави Мінстратегпрому Олійник загинув у ДТП  
9 Вересня 2024 08:48

Cили оборони знищили шість “Шахедів” та дві ракети Х-59/69 у чотирьох областях
9 Вересня 2024 07:30

Армія РФ вдарила по Харкову КАБами, у місті виникла пожежа
8 Вересня 2024 19:43

Україна посіла сьоме місце в медальному заліку Паралімпіади-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки