VoA: Росії вдається просувати свій наратив про Україну у західних ЗМІ

Росії вдається далі просувати свої наративи у західних ЗМІ, підмінювати теми, викривлювати сприйняття своєї агресивної війни, щоб звинуватити у ній саму Україну, вважають західні експерти.

Вони демонструють на прикладі подій у Криму: “ковтаючи” російський наратив, західні ЗМІ підхоплюють кремлівські цитати замість висвітлення суті подій на війні Росії проти України.

Так, низка оглядачів звернула увагу на висвітлення удару американською зброєю по Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму.

Ураження, підтверджене Міністерством оборони України, дозволило ЗСУ знешкодити важливу військову складову системи супутникового зв’язку та навігації, що допомагала росіянам цілитися, зокрема, по цивільних цілях у мирних містах.

Натомість низка провідних західних ЗМІ цитували російську сторону, котра наголошувала на постраждалих, які у момент ураження відпочивали на пляжах окупованого Росією українського півострова.

Йдеться про публікації у BBC, The Guardian, CNN, перераховує Голос Америки.

При цьому німецький оглядач Юрген Наудітт зафіксував: Росія змінює свої повідомлення, спростовуючи сама себе.

Спочатку РФ заявляла, що збила ракету ATACMS (силами своєї ППО прямо над кримським пляжем), але потім відмовилася від цієї версії та звинуватила Україну в навмисній атаці.

“Одне правило завжди діє – росіяни завжди брешуть”, – пише Наудітт.

Фабіян Гоффманн, науковий співробітник Університету Осло в Норвегії та експерт з бойових ракет, звертає увагу журналістів на той факт, що кадри на відео “зовсім не схожі на цілеспрямований напад і дуже чітко видно, що це результат …перехоплення”.

“Туристам пощастило, – пише Гоффманн, – що лише кілька бомб M74 здетонували поблизу пляжу, більшість – у воді. Інакше це могла б бути кривава лазня”.

Журналіст чиказького WGN Radio Джо Ліндслі, який веде щоденні трансляції з України, показав у своєму відеоролику в мережі Х, як англомовні ЗМІ, копіюючи російські заголовки, сконцентрувалися на втратах людей, котрі відпочивали на суверенній українській території, захопленій Росією.

Замість того, щоб показати суть події: знешкодження стратегічного військового об’єкту, який давав змогу росіянам щоденно вбивати мирних мешканців України.

“Негативна історія домінувала в заголовках. Ось як Росія керує бездумними ЗМІ”, – пише Ліндслі.

Він наголошує – людей вбили залишки російської ППО, а не американська зброя, запущена українцями. При цьому, каже американський журналіст, про постраждалих українців, яких росіяни навмисно вбивають у мирному Харкові, ці ЗМІ не згадують.

“Де заголовки про цивільних, убитих росіянами у Харкові тільки кілька днів тому? Де заголовки про успіхи українців у використанні точної американської зброї для ураження місць, звідки Росія атакує вільних людей?” – запитує він колег.