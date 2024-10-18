Вночі ворог здійснив одну з наймасованіших атак БПЛА, – КМВА

Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

“Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години”, – йдеться у повідомленні.

За даними оперативного зведення, в місті без потерпілих та руйнувань.

Увечері 17 жовтня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України. Атака продовжується і зранку 18 жовтня.

Наразі Повітряні сили попереджають про рух ударних БпЛА у Київській і Черкаській областях.