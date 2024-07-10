Суспільство

Вночі ворог атакував портову інфраструктуру Одещини: є загиблі 
10 Липня 2024 09:19
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обстріл, одеса
Ілюстративне фото / AP

10 липня російські окупанти атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого загинули два чоловіки, є поранений.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що внаслідок терористичної атаки загинули охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Наразі він отримує всю необхідну допомогу в лікарні. 

“Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються”, – написав Кіпер.

Водночас він закликав місцевих жителів регіону оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.


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