        Кримінал

        Вночі війська РФ масовано атакували Дніпропетровщину

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 08:09
        У ніч на 7 серпня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку дронами по Дніпропетровській області, під удар потрапили п’ять районів. Поранено чотирьох людей, знищено десятки автомобілів та пошкоджено житлові й адміністративні будівлі. 

        Про наслідки обстрілу повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

        • У Дніпрі поранення дістали четверо осіб, двох із них госпіталізували — 43-річного чоловіка та 69-річну жінку. Постраждала адмінбудівля, згоріло 12 автівок, ще 17 пошкоджені. Руйнувань зазнали вісім будинків, одну приватну оселю знищено. Також є пошкодження на території транспортного підприємства.
        • У Павлограді під удар потрапили дачний будинок і автомобіль.
        • У Криворізькому районі загорілася будівля, яка не експлуатується, у самому Кривому Розі — модульний будинок.
        • У Синельниківському районі постраждав ліцей — зайнявся дах, також горіла суха трава. Знищено приватний будинок і легковий автомобіль.
        • По Нікопольщині били артилерією та дронами. Ударів зазнали сам Нікополь, а також Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені вісім приватних будинків, багатоповерхівка, адмінбудівля, підприємство. Також горіла місцева бібліотека.
        Наслідки дронової атаки по Дніпропетровщині / Фото: ОВА, ДСНС

