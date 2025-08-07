Вночі війська РФ масовано атакували Дніпропетровщину

Армія РФ з артилерії вдарила по авто ДСНС на Дніпропетровщині: є жертви

У ніч на 7 серпня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку дронами по Дніпропетровській області, під удар потрапили п’ять районів. Поранено чотирьох людей, знищено десятки автомобілів та пошкоджено житлові й адміністративні будівлі.