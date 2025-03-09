Політика

Вночі Україну атакували 119 БПЛА, збито – 73
9 Березня 2025 09:30
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Скріншот відео перехоплення і збиття “шахеда” гелікоптером Мі-8 Армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Грудень 2024
Скріншот відео перехоплення і збиття “шахеда” гелікоптером Мі-8 Армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Грудень 2024

У ніч проти 9 березня 2025 року (із 19.00 8 березня) противник атакував 119-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, станом на 09.00 підтверджено збиття 73-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина та Запоріжжя.


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