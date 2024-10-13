Вночі Україна була атакована балістикою, ракетами “повітря-поверхня” та дронами

У ніч на 13 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині, а також 68-ма ударними БпЛА.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

“В результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.

Один БпЛА – в повітрі”, – йдеться у повідомленні.

До відбиття нападу залучались зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.