Кримінал

Вночі Сили ППО знищили 4 з 6 крилаті ракети та 10 з 14 ударних дронів

9 Червня 2023 07:45
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ппо

У ніч на 9-го червня в період з 22.00 по 04.00 російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски «шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря, із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

“Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Захід» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів «Shahed-136/131», «Ланцет» та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», «Supercam»”, – йдеться у повідомленні.

Також близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ.


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