Вночі росіяни знов вдарили по Харкову

Близько третьої години ночі керована ракета влучила в одну з найжвавіших трас Харкова на межі двох районів, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що удар припав на проїжджу частину міста, куди вночі поцілила ракета «Гром-Е1».

«Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю АЗС, скління будівель, будівельний супермаркет, двохповерховий житловий будинок, контактні лінії тролейбусу та міське освітлення. На щастя, без постраждалих», – написав Синєгубов.

«Зруйнована одна непрацююча автозаправна станція, та трохи пошкоджена інша. В прилеглому готелі вибито кілька вікон. Незначні пошкодження отримав розташований на перехресті будівельний гіпермаркет», – додав Терехов.

За інформацією ДСНС, рятувальники виїжджали на перевірку після ворожих обстрілів у Слобідському районі міста. “Внаслідок влучання в проїжджу частину були пошкоджені скління житлового будинку, будівельного гіпермаркету та АЗС. Пожежі не було”, – йдеться у повідомленні надзвичайників.