Вночі росіяни здійснили комбіновану повітряну атаку

У ніч на 21 липня 2024 року противник завдав удару трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 39-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Причому “мопеди” запускалися із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Крим.

Про це повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

За його словами, під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

“Протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА «Shahed – 131/136». Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей”, – зазначив Олещук.

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.

Сумська обласна військова адміністрація заявила, що вранці було завдано ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в Шосткинському районі. По яких саме об’єктах, не уточнюється.

У Києві заявили про відбиття “п’ятої реальної спроби” атакувати місто дронами за два тижні. Усі вони були знищені на підступах до міста, заявив голова міської військової адміністрації Сергій Попко.

“За останні два тижні це вже щонайменше п’ята реальна спроба ворога атакувати столицю дронами, – написав він у телеграмі. – На цю хвилину в Києві без руйнувань і постраждалих”.

За словами Попка, Росія “активно шукає можливість вразити Київ”, “випробовує свої нові тактики, шукає маршрути підльотів до столиці”, намагається розкрити розташування української ППО.