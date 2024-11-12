Вночі росіяни атакували Україну понад сотнею безпілотників

В ніч на 12 листопада російські окупаційні війська атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed, ракетами та керованими авіабомбами.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Противник здійснив удар по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородської області, а також атакував Чернігівщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Курської області.

Крім того, було здійснено атаки керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині, а також використано 110 ударних БпЛА типу “Shahed” і безпілотники невстановленого типу з районів Курська, Приморсько-Ахтарська та Брянська.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 46 ворожих БпЛА в Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Ще 60 безпілотників локаційно втрачені у різних регіонах України, два російських БпЛА покинули повітряний простір України, прямуючи в бік Білорусі.

У відбитті повітряного нападу брали участь зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших Сил оборони України.