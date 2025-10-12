        Політика

        Вночі росіяни атакували Україну 118-ма ударними БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        12 Жовтня 2025 09:00
        
        Фото вцілілого реактивного «Шахеда» рф, який вдалося посадити за допомогою РЕБ. Ілюстративне фото / Фото з X @kava220
        

        У ніч на 12 жовтня (із 20.00 11 жовтня) противник атакував 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, близько 50 із них- шахеди; а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької обл.

        Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

        Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває – на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!


