Вночі росіяни атакували Україну 118-ма ударними БПЛА

У ніч на 12 жовтня (із 20.00 11 жовтня) противник атакував 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, близько 50 із них- шахеди; а також керованою авіаційною ракетою Х-31 із ТОТ Запорізької обл.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває – на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!