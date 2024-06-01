Вночі Росія завдала однієї з наймасштабніших повітряних атак на Україну

У ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Як повідомив командувач Повітряними Силами ЗСУ Микола Олещук, окупанти застосовували ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

10 крилатих ракет «Калібр»;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Як зазначив Олещук, російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту.