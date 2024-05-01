Суспільство

Вночі РФ атакувала Одесу трьома балістичними “Іскандерами”

1 Травня 2024 11:10
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одеса
Іскандер / Getty Images

В ніч на 1 травня окупанти атакували густонаселені райони міста Одеса трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”.

Про це повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

“Як ми бачимо, зараз ворог обрав собі за ключову ціль місто Одеса. Як раніше він бив (і продовжує бити) по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами “Іскандер-М” густонаселені райони Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Звичайно, що це – черговий прояв кровожерливого обличчя російського терору”.

За словами Євлаша, такі атаки РФ направлені суто на залякування українців і дестабілізацію обстановки.

Він зазначив, що Росія продовжує завдавати удари балістикою, яку дуже складно збити.

Офіцер нагадав, що лише один комплекс (який уже довів неодноразово  свою ефективність в бою) здатен протистояти балістиці, це Patriot.

Тому Україна потребує більше таких систем і ракет до них, аби боротися з російським терором і зберегти життя мирних мешканців.


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