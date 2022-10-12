Вночі по Запоріжжю і передмістях нанесений потужний ракетний удар

Цієї ночі російські війська знову здійснили нічний ракетний удар по Запоріжжю. Як повідомив голова ОВА Олександр Старух, по місту і передмістях випущено близько семи ракет С-300.

“Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п’ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя немає. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села”, – повідомив Старух у Telegram.