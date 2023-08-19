Вночі окупанти вдарили по двом районам Харківської області, є поранені

Минулої ночі близько опівночі російські окупанти обстріляли с. Загризове Ізюмського району. Поранень зазнали та були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний цивільний чоловік.

Крім того, близько 1:00 ночі були обстріляні м. Вовчанськ та с. Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджено 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджено будинок. Попередньо, без постраждалих.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Минулої доби ворог вів вогонь по населених пунктах Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Вчора вдень з танка було обстріляне с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок, літню кухню та лінії електропередач.

Використовуючи БПЛА, ворог обстріляв с. Глушківка Куп’янського району. Зафіксовано влучання в відкриту ділянку землі.

У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено господарські споруди та електромережа агропідприємства.