Вночі окупанти атакували Україну 20 Шахедами: ППО збила всі

У ніч на вівторок Повітряні сили ЗСУ знищили усі 20 “Шахедів” з які РФ запустила по Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Telegram.

Окупанти запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу “Шахед” із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також чотири зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 “Шахедів” у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.