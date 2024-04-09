Суспільство

Вночі окупанти атакували Україну 20 Шахедами: ППО збила всі

9 Квітня 2024 07:11
дрони
Іранський Шахед / Getty Images

У ніч на вівторок Повітряні сили ЗСУ  знищили усі 20 “Шахедів” з які РФ запустила по Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук у Telegram.

Окупанти запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу “Шахед” із мису Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ, а також чотири зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 “Шахедів” у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.


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