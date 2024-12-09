Суспільство

Внаслідок вибуху на нафтобазі біля Флоренції є загиблі і зниклі безвісти
9 Грудня 2024 16:19
читать на русском →
італія, вибух, загиблі
На паливному сховищі італійської енергетичної компанії Eni стався потужний вибух / ANSA

9 грудня на паливному сховищі італійської енергетичної компанії Eni стався потужний вибух, унаслідок якого загинули люди, кількох осіб вважають зниклими безвісти.

Про це інформують Reuters і ANSA.

Вибух стався на об’єкті в Каленцано поблизу Флоренції, у зоні навантаження, проте самі сховища палива залишилися неушкодженими. За даними компанії Eni, пожежу вже вдалося загасити.

Внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Щонайменше троє осіб наразі вважаються зниклими безвісти.

Агентство цивільної оборони Італії закликало мешканців уникати району аварії та залишатися вдома.

Через згоряння вуглеводнів густий дим поширився в радіусі 5 км від місця події. Запах настільки сильний, що місцевим жителям роздають захисні маски.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Грудня 2024 16:13

Зеленський звернув увагу Німеччини на потребу України в ракетах Taurus
9 Грудня 2024 15:42

У Харкові знесуть 26 будинків, пошкоджених через війну
9 Грудня 2024 15:07

Україна отримає від Ради ЄС виплату у понад 4 мільярди євро 
9 Грудня 2024 14:16

Зеленський заявив, що зателефонує Байдену та підніме питання запрошення до НАТО
9 Грудня 2024 13:33

Британська розвідка підтвердила ураження ЗРК С-400 “Тріумф” в окупованому Криму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саши Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
усі думки