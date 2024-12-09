Внаслідок вибуху на нафтобазі біля Флоренції є загиблі і зниклі безвісти

9 грудня на паливному сховищі італійської енергетичної компанії Eni стався потужний вибух, унаслідок якого загинули люди, кількох осіб вважають зниклими безвісти.

Про це інформують Reuters і ANSA.

Вибух стався на об’єкті в Каленцано поблизу Флоренції, у зоні навантаження, проте самі сховища палива залишилися неушкодженими. За даними компанії Eni, пожежу вже вдалося загасити.

Внаслідок інциденту загинули двоє людей, ще дев’ятеро отримали поранення. Щонайменше троє осіб наразі вважаються зниклими безвісти.

Агентство цивільної оборони Італії закликало мешканців уникати району аварії та залишатися вдома.

Через згоряння вуглеводнів густий дим поширився в радіусі 5 км від місця події. Запах настільки сильний, що місцевим жителям роздають захисні маски.