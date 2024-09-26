Суспільство

Внаслідок ворожої атаки на Івано-Франківщину був пошкоджений енергооб’єкт
26 Вересня 2024 09:02
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Івано-Франківськ, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

В результаті ворожої дронової атаки в Івано-Франківській області був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, у частині обласного центру зникло світло.

Про це повідомив голова ОДА Світлана Онищук у Telegram, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у Facebook.

“Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Частина міста частково залишилася знеструмленою. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання. Для ліквідації наслідків на місце події оперативно прибули всі відповідні служби. Пожежу, яка виникла на місці падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих”.

Марцінків повідомив, що мав можливість бути на місці атаки і що люди не постраждали.

“Але не працюватимуть певні тролейбусні маршрути. У деяких школах і навчальних закладах буде проблема зі світлом. Мінімум добу. І може бути проблема з харчуванням”, – повідомив мер під час прямого ефіру на радіо, який він транслював на своїй сторінці у соцмережі.


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