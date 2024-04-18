Внаслідок удару ЗСУ  по аеродрому в Джанкої було уражено 4 установки С-400 ворога

На території тимчасово окупованого Криму було уражено 4 пускові установки ЗРК С-400 та ще низка об’єктів внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродромі в Джанкої.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки

“ГУР МО України інформує: 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М””.

Зазначається, що кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії ще буде уточнюватися.