Внаслідок удару ЗСУ  по аеродрому в Джанкої було уражено 4 установки С-400 ворога

На території тимчасово окупованого Криму було уражено 4 пускові установки ЗРК С-400 та ще низка об’єктів внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродромі в Джанкої.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки
“ГУР МО України інформує: 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:
- 4 пускові установки ЗРК С-400;
- 3 радіолокаційні станції;
- пункт управління засобами ППО;
- апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М””.
Зазначається, що кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії ще буде уточнюватися.