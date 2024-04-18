Суспільство

Внаслідок удару ЗСУ  по аеродрому в Джанкої було уражено 4 установки С-400 ворога

18 Квітня 2024 13:20
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гур
Ілюстраційне фото / ГУР

На території тимчасово окупованого Криму було уражено 4 пускові установки ЗРК С-400 та ще низка об’єктів внаслідок удару Сил оборони по військовому аеродромі в Джанкої.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки

“ГУР МО України інформує: 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції Збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

  • 4 пускові установки ЗРК С-400;
  • 3 радіолокаційні станції;
  • пункт управління засобами ППО;
  • апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М””.

Зазначається, що кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії ще буде уточнюватися.


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