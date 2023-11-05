Внаслідок удару загинули 28 військових із 128-ї бригади

Внаслідок удару по 128-й бригаді в Запорізькій області загинули 28 військових, 53 поранені.

Таку інформацію опублікував екс-глава Запорізької ОДА, нардеп від “Батьківщини” Олексій Кучеренко.

Як кажуть українські військові у соцмережах, бійці загинули через те, що їх, попри правила прифронтової безпеки, офіцери вирішили вивести на групове шикування.

Про обставини загибелі військових та їхню кількість офіційно не повідомляється, але масштаби трагедії були такими, що на неї особисто відреагував міністр оборони Рустем Умеров.

У Закарпатській області оголошено триденну жалобу.