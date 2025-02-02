Внаслідок удару по Полтаві загинула співробітниця “Нової пошти” з родиною

Компанія «Нова пошта» повідомила про загибель своєї колеги Олени Яворської, яка разом із чоловіком Дмитром та 9-річною донькою Софійкою стала жертвою російського ракетного удару по житловому будинку в Полтаві 1 лютого.

За фахом Олена була вчителькою біології, однак у 2015 році приєдналася до команди «Нової пошти». 2 лютого вона збиралася на роботу, але ворожа ракета обірвала її життя та життя її близьких.

Компанія висловила співчуття рідним загиблих та пообіцяла надати всю необхідну підтримку.

Учора через удар росії по житловому будинку в Полтаві ми втратили нашу колегу Олену Яворську. Вона загинула разом з чоловіком Дмитром і 9-річною донькою Софійкою 💔



За фахом Олена була вчителькою біології, утім у 2015 році влаштувалась у Нову пошту. Учора вона теж збиралася на… pic.twitter.com/vEbePvY7M9 — Нова пошта (@NP_official_ua) February 2, 2025

Унаслідок цього удару загинуло 14 людей, серед яких двоє дітей. Ще 17 отримали поранення.