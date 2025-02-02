Суспільство

Внаслідок удару по Полтаві загинула співробітниця “Нової пошти” з родиною
2 Лютого 2025 14:02
читать на русском →

Компанія «Нова пошта» повідомила про загибель своєї колеги Олени Яворської, яка разом із чоловіком Дмитром та 9-річною донькою Софійкою стала жертвою російського ракетного удару по житловому будинку в Полтаві 1 лютого.

За фахом Олена була вчителькою біології, однак у 2015 році приєдналася до команди «Нової пошти». 2 лютого вона збиралася на роботу, але ворожа ракета обірвала її життя та життя її близьких.

Компанія висловила співчуття рідним загиблих та пообіцяла надати всю необхідну підтримку.

Унаслідок цього удару загинуло 14 людей, серед яких двоє дітей. Ще 17 отримали поранення.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Лютого 2025 17:00

Ворог активізується на Покровському та Куп’янському напрямках
2 Лютого 2025 17:38

ЄС попередив, що вживе заходів у відповідь, якщо Трамп запровадить мита на товари
2 Лютого 2025 17:23

Ворог у пастці! Що відбувається в Великій Новосілці?
2 Лютого 2025 15:02

Убивство військового на АЗС у Пирятині: справа приростає новими подробицями
2 Лютого 2025 14:37

Зеленський: виключення України з переговорів США та Росії щодо війни є “дуже небезпечним”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки