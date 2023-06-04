Суспільство

Внаслідок удару по передмістю Дніпра загинула дитина, кількість постраждалих зросла до 22

4 Червня 2023 09:36
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дніпро, ракетний удар

Вночі 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – 5 дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

“Вночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося 2 рочки. Щирі співчуття рідним…”, – написав він.

Очільник ОВА також повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до 22, з них 5 – діти.

 

Раніше повідомлялося про 20 поранених, з яких 17 – госпіталізували.

 

За словами Лисака, дві двоповерхівки, між якими влучила російська ракета, частково зруйновані, також пошкоджені 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи.


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