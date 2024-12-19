Внаслідок стрілянини у парламентв Абхазії загинув депутат

У парламенті Абхазії сталася стрілянина, в результаті якої загинув один депутат, а ще один отримав поранення. Інцидент стався під час обговорення законопроєкту про заборону майнінгу, коли між депутатами Адгуром Харазією та Каном Кварчією виникла сварка. Під час конфлікту Харазія дістав зброю і почав стріляти в Кварчію. Загиблий депутат Вахтанг Голандзія намагався втрутитися, щоб їх розборонити. В результаті цього Кварчія отримав поранення в руку. Пресслужба МОЗ сепаратистського регіону підтвердила смерть Голандзії. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє проєкт видання “Радіо Свобода” “Ехо Кавказу“.

Абхазія та Південна Осетія оголосили про свою “незалежність” після розпаду Радянського Союзу на початку 1990-х років. Після війни з Грузією в 2008 році Росія визнала їхню незалежність, а на їхніх територіях розміщені російські війська. Офіційний Тбілісі вважає ці регіони окупованими, а в документах ООН вони визнані частинами Грузії.