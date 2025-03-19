Кримінал

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула людина
19 Березня 2025 09:22
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У ніч на 19 березня російські війська здійснили серію атак безпілотниками на медичні заклади та житловий будинок у Сумській області. Внаслідок обстрілів загинув 29-річний чоловік, ще троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Близько 22:30 дрон влучив у лікарню в Сумах, спричинивши пожежу. На той момент у закладі перебувало 147 пацієнтів і 22 співробітники.

Менш ніж за годину окупанти атакували багатоквартирний будинок у Краснопільській громаді, що призвело до жертв: “Загинув 29-річний чоловік, ще троє мешканців будинку отримали поранення”.

О 2:30 ворог випустив шість дронів по лікарні в Краснопіллі, завдавши значних руйнувань. Усі пацієнти та медперсонал встигли сховатися в укритті.

За фактами обстрілів прокуратура розпочала розслідування за статтею 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

Наслідки російських ударів по Сумщині / Фото: ДСНС, Офіс Генерального прокурора

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