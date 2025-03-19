Внаслідок російських обстрілів на Сумщині загинула людина

У ніч на 19 березня російські війська здійснили серію атак безпілотниками на медичні заклади та житловий будинок у Сумській області. Внаслідок обстрілів загинув 29-річний чоловік, ще троє людей зазнали поранень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Близько 22:30 дрон влучив у лікарню в Сумах, спричинивши пожежу. На той момент у закладі перебувало 147 пацієнтів і 22 співробітники.
Менш ніж за годину окупанти атакували багатоквартирний будинок у Краснопільській громаді, що призвело до жертв: “Загинув 29-річний чоловік, ще троє мешканців будинку отримали поранення”.
О 2:30 ворог випустив шість дронів по лікарні в Краснопіллі, завдавши значних руйнувань. Усі пацієнти та медперсонал встигли сховатися в укритті.
За фактами обстрілів прокуратура розпочала розслідування за статтею 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).