Внаслідок російської атаки на Київ 31 липня загинула вихователька, її двоє синів і брат

Унаслідок нічного обстрілу Києва 31 липня загинула вихователька Іванковичівського ліцею Наталія Гайова разом із двома синами та братом.

Про це повідомили у Відділі гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради.

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47-річна Наталія Гайова працювала вихователькою дошкільної групи. Вона загинула під завалами багатоповерхівки у Святошинському районі столиці, куди влучила російська ракета.

Разом із жінкою загинули її сини — 22 і 17 років, а також рідний брат. Її чоловік і 10-річний син залишилися живими, бо тієї ночі були вдома в селі.

Нагадаємо, в ніч проти 31 липня РФ атакувала Україну понад 300 дронами та вісьмома ракетами. Основною ціллю був Київ. Один із прильотів у Святошинському районі зруйнував цілий під’їзд житлового будинку. Загалом у столиці постраждали понад 100 обʼєктів інфраструктури.

Пошуково-рятувальні роботи завершилися вранці 1 серпня. За останніми даними, внаслідок атаки загинула 31 людина, з них пʼятеро дітей. Наймолодшій було лише 2 роки.