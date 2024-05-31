Внаслідок ракетної атаки один багатоквартирний будинок зруйновано, понад 20 пошкоджені

В ніч на 31 травня ворог здійснив ракетами типу С-300 та С-400 з території Бєлгородської області РФ, через який троє людей загинуло ще 23 поранені. У Харкові зафіксовано п’ять влучань, усі в Новобаварському районі міста.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у Telegram.

Одна ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Інші ракети влучили поряд з п’ятиповерховим будинком.

Загалом пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків та зруйновано приватне підприємство.

Загинуло 3 цивільні особи ще 16 отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Серед травмованих є двоє дітей.

Розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст. 438 КК України.