Суспільство

Внаслідок ракетної атаки один багатоквартирний будинок зруйновано, понад 20 пошкоджені

31 Травня 2024 07:50
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харків, ракетний удар
Наслідки удару / Суспільне Харків

В ніч на 31 травня ворог здійснив ракетами типу С-300 та С-400 з території Бєлгородської області РФ, через який троє людей загинуло ще 23 поранені. У Харкові зафіксовано п’ять влучань, усі в Новобаварському районі міста. 

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков у Telegram.

Одна ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Інші ракети влучили поряд з п’ятиповерховим будинком. 

Загалом пошкоджено більше 20 багатоповерхових житлових будинків та зруйновано приватне підприємство. 

Загинуло 3 цивільні особи ще 16 отримали різного ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Серед травмованих є двоє дітей. 

Розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст. 438 КК України. 


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