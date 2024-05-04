Кримінал

Внаслідок повітряної атаки у Харкові поранено 4 людини, серед них дитина

4 Травня 2024 09:22
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бпла, ппо
Окупанти завдали ударів “Шахедами” по Харкову. Внаслідок попадання уламків горіли двохповерхова офісна та складська будівлі, також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини. 4 травня 2024 / Фото ДСНС

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, в ніч на 4 травня під ворожими ударами опинився Основʼянський район міста. Близько 1:00 внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. Сталися пожежі.

Вночі війська рф атакували Харків безпілотниками: постраждали четверо мирних мешканців, серед них дитина. 4 травня 2024 / Фото Харківська обласна прокуратура

Також пошкоджено житлові будинки. Постраждали чотири людини. У трьох жінок — гостра реакція на стрес. 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано до лікарні.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


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