Внаслідок повітряної атаки у Харкові поранено 4 людини, серед них дитина

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, в ніч на 4 травня під ворожими ударами опинився Основʼянський район міста. Близько 1:00 внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано влучання у станції технічного обслуговування та складські приміщення. Сталися пожежі.

Вночі війська рф атакували Харків безпілотниками: постраждали четверо мирних мешканців, серед них дитина. 4 травня 2024 / Фото Харківська обласна прокуратура

Також пошкоджено житлові будинки. Постраждали чотири людини. У трьох жінок — гостра реакція на стрес. 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано до лікарні.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).