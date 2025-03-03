Суспільство

Внаслідок обстрілу з FPV-дрона загинув поліцейський з Харківщини
3 Березня 2025 17:36
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Денис Котляр / Фото: Поліція Харківщини
Денис Котляр / Фото: Поліція Харківщини

3 березня під час транспортування особового складу на Донеччину загинув інспектор взводу № 2 роти № 3 батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області Денис Котляр.

Про це повідомили в поліції Харківщини.

Повідомляється, що росіяни здійснили обстріл з FPV-дрона. Внаслідок ворожої атаки старший лейтенант поліції дістав несумісні із життям поранення.

“Близько 12 років свого життя Денис Котляр присвятив роботі в органах внутрішніх справ, поліції та службі українському народові. Працював водієм, патрульним та дільничним інспектором. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну не зрадив присязі, став на захист держави та продовжив виконувати свої професійні обов’язки”, – розповіли в поліції.

Поліцейському було 30 років, в загиблого залишилися батьки, дружина та дев’ятирічна донька.


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