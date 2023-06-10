Внаслідок обстрілів українські ГЕС працюють зі зниженою потужністю

Станом на 10 червня через ворожу атаку пошкоджено об’єкт газовидобутку, українські ГЕС працюють зі зниженою потужністю для зменшення наслідків підтоплень на півдні країни Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України.

Зафіксовано влучання в промисловий майданчик об’єкта газовидобутку, внаслідок чого тимчасово припинено подачу газу з цього об’єкта у газотранспортну систему, повідомили в Міненерго.

Українські ГЕС Дніпровського каскаду працюють зі зниженою потужністю, аби зменшити наслідки повені, що виникла внаслідок підриву Каховської ГЕС, та накопичують воду у верхніх водосховищах, аби сформувати необхідний запас для роботи та генерації електроенергії. Через підрив окупантами Каховської ГЕС та спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни.

У Херсонській області через підтоплення знеструмлено 10 населених пунктів, підтоплено 162 трансформаторні підстанції. У Херсоні – через підтоплення без світла залишаються понад 15 тисяч споживачів. На Миколаївщині – підтоплено 13 населених пунктів. Без світла – понад 2 тисячі споживачів. Водночас у місті Херсон фіксується зменшення рівня води. Станом на ранок він склав 4, 79 м (максимум сягав 5, 68 м).

Відповідно енергетики намагаються вести відновлювальні роботи там, де це можливо, та підключати споживачів. Ситуація на ЗАЕС. Станом на 08:00 10 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,42 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, цього достатньо для забезпечення потреб станції. Експерти Енергоатому моніторять ситуацію.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ територій. Ворог обстріляв та пошкодив лінії електропередачі в Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. У Донецькій області знеструмлено 3 населених пункти. Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Крім того, в Чернігівській та Сумській областях є знеструмлення через негоду, ведуться відновлювальні роботи. Через технологічні порушення знеструмлювалися споживачі в Києві. Усіх заживлено.