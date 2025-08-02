Внаслідок нічної атаки зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях

У ніч на 2 серпня (із 18.00 серпня) противник атакував 53 засобами повітряного нападу, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Зокрема, ворог намагався вдарити по Україні 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА.

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“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів -імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях”, – йдеться у повідомленні військових.