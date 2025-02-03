Внаслідок нічної атаки дронів є пошкодження на Сумщині, Харківщині та Черкащині

У ніч на 3 лютого, починаючи з 19:00 2 лютого, противник атакував Україну 71 ударним БпЛА Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 38 “шахедів” та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.