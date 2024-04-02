Внаслідок атаки на Кіровоградщину пошкоджено енергетичний об’єкт

Внаслідок атаки російських дронів був ушкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області

Про це Сили оборони півдня України повідомили у Телеграмі.

Вночі 2 квітня росіяни вчергове скерували дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 з півдня. Цього разу під прицілом була енергетична інфраструктура Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили три дрони над півдні Дніпропетровщини, решту дронів перехопили інші підрозділи.

Однак на Кіровоградщині під час атаки був ушкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Наслідки пошкодження уточнюються, зауважили в Силах оборони півдня.