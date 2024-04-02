Суспільство

Внаслідок атаки на Кіровоградщину пошкоджено енергетичний об’єкт

2 Квітня 2024 08:39
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дрони, Кіровоградська область
Іранський Шахед / Getty Images

Внаслідок атаки російських дронів був ушкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури у Кіровоградській області  

Про це Сили оборони півдня України повідомили у Телеграмі.

Вночі 2 квітня росіяни вчергове скерували дрони-камікадзе типу Shahed-131/136 з півдня. Цього разу під прицілом була енергетична інфраструктура Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили три дрони над півдні Дніпропетровщини, решту дронів перехопили інші підрозділи.

Однак на Кіровоградщині під час атаки був ушкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Наслідки пошкодження уточнюються, зауважили в Силах оборони півдня.


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