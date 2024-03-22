Внаслідок атаки на Хмельницький 8 людей поранено, 2 загинуло – Клименко

Внаслідок ворожого удару 22 березня по Хмельницькому двоє людей загинули і щонайменше восьмеро поранено.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

За словами міністра, сьогодні вранці ворог атакував інфраструктурні обʼєкти, є руйнування житлових будинків та жертви серед цивільних.

Під ударами росіян були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області.

“Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому”, – наголосив він.

За його словами, шестеро людей травмовані у Запоріжжі, троє вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація про постраждалих буде оперативно уточнюватися.

“Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників”, – підкреслив очільник МВС.

Як зауважив Клименко, кожен громадянин за потреби може звернутися по допомогу до підрозділів ДСНС та Національної поліції.