Суспільство

Внаслідок атаки на Хмельницький 8 людей поранено, 2 загинуло – Клименко

22 Березня 2024 09:56
читать на русском →
хмельницький, клименко
Ігор Клименко / Getty Images

Внаслідок ворожого удару 22 березня по Хмельницькому двоє людей загинули і щонайменше восьмеро поранено.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у Телеграмі.

За словами міністра, сьогодні вранці ворог атакував інфраструктурні обʼєкти, є руйнування житлових будинків та жертви серед цивільних.

Під ударами росіян були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька, Львівська та Івано-Франківська області.

“Станом на зараз відомо про двох загиблих людей та щонайменше вісьмох поранених у Хмельницькому”, – наголосив він.

За його словами, шестеро людей травмовані у Запоріжжі, троє вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Інформація про постраждалих буде оперативно уточнюватися.

“Зараз усі наші служби долучені до ліквідації наслідків атаки. Використовуємо роботизовану техніку на небезпечних ділянках, щоб мінімізувати травмування рятувальників”, – підкреслив очільник МВС.

Як зауважив Клименко, кожен громадянин за потреби може звернутися по допомогу до підрозділів ДСНС та Національної поліції.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
22 Березня 2024 10:02

Росіяни нанесли по Запоріжжю 20 ударів

22 Березня 2024 09:56

Внаслідок атаки на Хмельницький 8 людей поранено, 2 загинуло – Клименко
22 Березня 2024 09:27

Вночі українська ППО знищила 92 ворожі цілі
22 Березня 2024 09:04

Зеленський відреагував на масовану атаку ворога 22 березня
22 Березня 2024 08:42

У Харкові перебої з водою, не працює електротранспорт і метро

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки