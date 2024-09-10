Суспільство

Внаслідок атаки дронів на Москву закрили три аеропорти, є влучання у багатоповерхівку
10 Вересня 2024 07:30
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дрони, москва
Дрон / Фото з відкритих джерел

У ніч на 10 вересня у РФ збили 14 дронів, що летіли на Москву.

Про це повідомив мер Москви Сєргєй Собянін у Telegram, SHOT

Безпілотники збили у міських округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодєдово і Коломна.

Собянін також сказав, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події.

За його словами, всі сім безпілотників летіли на Москву. 

Російські ЗМІ повідомили, що аеропорти “Шереметьєво”, “Домодєдово” і “Внуково” закриті, оголошено план “Ковёр”.

пізніше Собянін написав, що міському окрузі Домодєдово ППО нібито збила ще два безпілотники, які летіли на Москву.

Серія вибухів також прогриміла в підмосковному Жуковському. Очевидці розповіли, що чули щонайменше 10 гучних вибухів у небі. 

Уламки одного зі збитих БПЛА впали на проїжджу частину вулиці. Наразі інформації про постраждалих немає.

Також мешканці підмосковного Раменського повідомляють, що уламки одного з БПЛА влучили в житлову багатоповерхівку. На місці видно пожежу. Наразі інформації про постраждалих немає. Горять 10 і 11 поверхи будівлі.

Згодом з’явилася інформація про ще два будинки, у які нібито влучили уламки безпілотників.

Окрім цього, постраждав аеропорт “Жуковський” під Москвою, Собянін сказав, що на летовищі триває ліквідація пожежі.


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