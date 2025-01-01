Внаслідок атаки дронів на Київ горів Нацбанк

У результаті падіння уламків БпЛА, якими Росія 1 січня атакувала Київ, сталося загоряння даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Рятувальник ДСНС ліквідували пожежу, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах.

“Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін”, – йдеться в повідомленні.

Як заявили в НБУ, керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу установи, працюють відповідно до затверджених протоколів.