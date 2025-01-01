Суспільство

Внаслідок атаки дронів на Київ горів Нацбанк
1 Січня 2025 10:43
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київ, нбу
Рятувальники на місці влучання "шахеда" в Києві / Фото: ДСНС України

У результаті падіння уламків БпЛА, якими Росія 1 січня атакувала Київ, сталося загоряння даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Рятувальник ДСНС ліквідували пожежу, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах.

“Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін”, – йдеться в повідомленні.

Як заявили в НБУ, керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу установи, працюють відповідно до затверджених протоколів.


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