Вмикати вуличне освітлення у Харкові поки що не планується

У місті Харкові планують найближчим часом підключити освітлення пішохідних переходів.

Про це сьогодні, 22 лютого, під час спілкування з журналістами повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Ми повинні підсвітити пішохідні переходи. Біля обласної військової адміністрації на Сумській ми вже проводили експеримент із сонячною батареєю, але він себе не виправдав. Не вистачає потужності. Тому зараз ще шукаємо кілька варіантів, в тому числі розглядаємо акумулятори, щоб підсвітити пішохідний перехід. Це дуже важливо», – наголосив міський голова.

Також мер повідомив, що у місті готові до ввімкнення вуличного освітлення. Однак це зроблять лише після відповідного дозволу військових.

«Ще потрібно розуміти, що багато людей зараз бояться ввімкнення вуличного освітлення. Люди налякані, тому ще зарано про це говорити», – зазначив мер.