ВМС України знищили базу дронів РФ у Севастополі

Військово-морські сили ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників на аеродромі “Херсонес” у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Реклама

Реклама

“Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БпЛА “Форпост” (Mohajer-6) на аеродромі “Херсонес” у м. Севастополі тимчасово окупованого Криму”, — йдеться в повідомленні.

За даними військових, у результаті удару було уражено до трьох БпЛА Mohajer-6 та два дрони “Форпост”. Вони використовувалися російськими військами для ведення розвідки та моніторингу надводної обстановки у Чорному морі.