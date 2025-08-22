        Суспільство

        ВМС України знищили базу дронів РФ у Севастополі

        Галина Шподарева
        22 Серпня 2025 17:30
        
        Російський БпЛА "Форпост" / Фото: Міноборони РФ
        Військово-морські сили ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників на аеродромі “Херсонес” у тимчасово окупованому Севастополі.

        Про це повідомила пресслужба ВМС.

        “Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БпЛА “Форпост” (Mohajer-6) на аеродромі “Херсонес” у м. Севастополі тимчасово окупованого Криму”, — йдеться в повідомленні.

        За даними військових, у результаті удару було уражено до трьох БпЛА Mohajer-6 та два дрони “Форпост”. Вони використовувалися російськими військами для ведення розвідки та моніторингу надводної обстановки у Чорному морі.

        Розташування бази дронів у Севастополі / Фото: ВМС ЗСУ

