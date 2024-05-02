ВМС прийняли на озброєння два передані Естонією катери

На переданих Естонією патрульних катерах був піднятий прапор військово-морських сил України. Під час церемонії підняття прапора патрульні катери отримали власні назви “Ірпінь” та “Рені”.
Про це повідомляють ВМС України.
У церемонії взяли участь командувач ВМС віце-адмірала Олексій Неїжпапа та естонська делегація на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.
Катерам Р01″Roland” і Р02″Risto”, які передала Естонія, присвоєно назви на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені. Порт Рені є найближчим за відстанню до Естонії.
Учасники вшанували пам’ять загиблих воїнів та громадян.
“По завершенні церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України”, – йдеться у повідомленні.