Суспільство

ВМС прийняли на озброєння два передані Естонією катери

2 Травня 2024 15:09
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На переданих Естонією патрульних катерах був піднятий прапор військово-морських сил України. Під час церемонії підняття прапора патрульні катери отримали власні назви “Ірпінь” та “Рені”.

Про це повідомляють ВМС України.

У церемонії взяли участь командувач ВМС віце-адмірала Олексій Неїжпапа та естонська делегація на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.

ВМС прийняли на озброєння два катери від Естонії / Фото: ВМС ЗСУ

Катерам Р01″Roland” і Р02″Risto”, які передала Естонія, присвоєно назви на честь міста-героя Ірпінь та міста Рені. Порт Рені є найближчим за відстанню до Естонії.

Учасники вшанували пам’ять загиблих воїнів та громадян.

“По завершенні церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України”, – йдеться у повідомленні.


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