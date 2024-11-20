ВМС Данії затримали китайський суховантаж, підозрюваний у пошкодженні кабелів у Балтійському морі, – ЗМІ

Військово-морські сили Данії затримали китайський суховантаж Yi Peng 3, який підозрюється у пошкодженні телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі.

Китайське судно йшло з російського порту Усть-Луга, повідомляє Defence24.

Видання також нагадує, що це не перший випадок, коли китайський корабель несе відповідальність за пошкодження інфраструктури у Балтійському регіоні. У жовтні 2023 року було розпломбовано газопровід Balticconnector, що з’єднує Естонію та Фінляндію. Газопровід був пошкоджений якорем, скинутим з палуби китайського контейнеровоза Newnew Polar Bear. Це судно з самого початку підозрювали у скоєнні цього інциденту, але затримувати його не стали, і воно вийшло з Балтійського моря.

Інциденти з пошкодженням кабелів сталися за кілька тижнів після того, як США виявили посилену російську військову активність навколо головних підводних кабелів. Водночас на Заході дедалі більше говорять про те, що підводні комунікації та енергетична морська інфраструктура можуть стати цілями гібридних атак Росії та що такі об’єкти дуже важко захистити.

