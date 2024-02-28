Власники telegram-каналів з березня почнуть отримувати монетизацію від реклами

У березні власники Telegram-каналів можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров.

Зазначається, що у березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже 100 нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram отримує від показу реклами.

За словами Дурова, канали у його соцмережі щомісяця генерують 1 трлн переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads.

“Щоб забезпечити швидкі та безпечні платежі за рекламу та зняття коштів, ми будемо використовувати виключно блокчейн Ton. Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin”, – зазначив засновник месенджера.

За його словами, це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни, або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів.