Суспільство

Власники telegram-каналів з березня почнуть отримувати монетизацію від реклами

28 Лютого 2024 15:55
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Telegram
Ілюстративне фото

У березні власники Telegram-каналів можуть почати отримувати фінансову винагороду за свою роботу.

Про це повідомив засновник Telegram Павло Дуров. 

Зазначається, що у березні рекламна платформа Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже 100 нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram отримує від показу реклами. 

За словами Дурова, канали у його соцмережі щомісяця генерують 1 трлн переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads.

“Щоб забезпечити швидкі та безпечні платежі за рекламу та зняття коштів, ми будемо використовувати виключно блокчейн Ton. Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin”, – зазначив засновник месенджера.

За його словами, це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни, або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів.


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