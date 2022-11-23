Спорт

Власники “Манчестер Юнайтед” розглядають варіант продажу клубу

23 Листопада 2022 09:03
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футбол

Власники англійського футбольного клубу “Манчестер Юнайтед”, американська родина Глейзер, заявили про початок процесу “вивчення стратегічних альтернатив” для МЮ, серед яких – продаж легендарного клубу.

“Цей процес спрямований на забезпечення майбутнього зростання клубу […] для використання можливостей як на полі, так і в комерційному плані. У рамках цього процесу рада директорів розгляне всі стратегічні альтернативи, включаючи нові інвестиції у клуб, продаж чи інші угоди за участю команди” , – йдеться у заяві, розміщеній на сайті МЮ.

Заява прозвучала на тлі багаторічних протестів уболівальників “Манчестер Юнайтед” проти американських власників команди і того ж дня, коли було оголошено про звільнення з МЮ форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Нині покійний американський бізнесмен Малкольм Глейзер на початку нульових почав скуповувати акції “Манчестер Юнайтед”, отримавши у 2005 році контрольний пакет.

Згодом він збільшив свою частку спочатку до 75%, що дозволило йому змінити статус клубу та перетворити його на приватну компанію, а потім отримав повний контроль над МЮ.

Загалом Глейзер витратив на покупку футбольного клубу близько 1,5 млрд. доларів. На даний момент клубом керують діти бізнесмена.


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