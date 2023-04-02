Влада Вірменії пообіцяла не заарештовувати Путіна

Вірменія прислухалася до побоювань Російської Федерації і може зробити так, щоб забезпечення подальшого процесу, пов’язаного з Римським статутом, не завдало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією.

За його словами, уряд країни ухвалив рішення приєднатися до Римського статуту у грудні 2022 року у відповідь на “агресію Азербайджану щодо суверенних територій Вірменії”, і саме тоді його почав вивчати вірменський Конституційний суд, повідомляє Арменпресс.

“Я маю на увазі, рішення Конституційного суду не визнає винним нікого, ні в якому питанні і не вимагає кроків до арешту будь-кого. А уряд Вірменії в грудні 2022 року, звичайно, не міг ні вгадати, ні передбачити ймовірність і зміст конкретних рішень Міжнародного кримінального суду у березні”, – стверджує він.

Він окремо уточнив, що “в правлячої партії і команди немає наміру або бажання” арештовувати Путіна в разі його візиту у Вірменію.

“Не далі як сьогодні ми підписали з іншою країною угоду, згідно з якою Римський статут не вплине на наші двосторонні відносини. Таке врегулювання може бути і з Росією. Але це всього лише один із варіантів. Є й інші варіанти”, – сказав віцеспікер парламенту Вірменії.

“Зрозуміло одне: ми почули побоювання, висловлені Російською Федерацією, і я думаю, що ми зможемо домогтися того, щоб забезпечення подальшого процесу, пов’язаного з Римським статутом, не завдавало шкоди стратегічним відносинам між Вірменією і Росією”, – додав він.