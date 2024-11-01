Влада Туреччини хоче впровадити закон про “іноагентів”

У Туреччині планують запровадити закон про іноагентів, який буде діяти проти іноземного впливу.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Партія справедливості та розвитку”, лідером якої є президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, запропонувала законопроєкт проти іноземного впливу на питання, які можуть завдати шкоди національним інтересам. Законопроєкт, який парламент країни планує обговорити найближчими днями, викликає занепокоєння серед громадянського суспільства та медіагруп, які припускають, що він буде використаний для придушення інакомислення.

Законопроєкт, з яким ознайомилося видання, має на меті приборкати тих, хто працює проти “безпеки держави або її внутрішніх чи зовнішніх політичних інтересів” під впливом або за наказами іншої країни чи іноземної організації. Покарання може становити до семи років в’язниці.

Цей крок є частиною ширшого судового пакета і нагадує закон про іноземних агентів, ухвалений нещодавно в Грузії. Він викликав осуд з боку західних держав і масові протести в самій країні. У Росії є подібний закон, що працює як засіб придушення внутрішньої критики.

Судові експерти та журналісти висловили стурбованість двозначністю та широтою формулювань закону. Політичні інтереси Туреччини можуть змінюватися, і влада може використати цю нечіткість, щоб придушити будь-яку критику на адресу уряду, кажуть вони.

Депутат від головної опозиційної Республіканської народної партії Інан Акгун Альп наголосив, що законопроєкт підготує ґрунт для “набагато більш репресивного середовища”.

“Це дуже серйозний авторитарний закон. Визначення злочину через розпливчасті вирази прокладає шлях до покарання всіх незгодних”, – зазначив депутат.

Ердоган і його уряд останніми роками обмежили свободу слова за допомогою різних законів. Тисячі людей зіткнулися з арештами або судами за звинуваченнями в образі президента, відколи він обійняв цю посаду десять років тому.

Десятки медіагруп опублікували заяви проти закону про іноземний вплив і закликали його скасувати.

“Ми розглядаємо законопроєкт як тривожну загрозу свободі слова та громадянському суспільству. Нечітко сформульований законопроєкт може перетворити повсякденну журналістську та громадську адвокатську діяльність на кримінальні злочини”, – додав віцепрезидент Європейської федерації журналістів Мустафа Кулелі.