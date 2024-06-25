Влада США планує виділити Україні черговий пакет допомоги на $150 млн

Найближчим часом США планують виділити новий пакет військової допомоги Україні на 150 мільйонів доларів.

Про це повідомили два американські урядовці, пише Associated Press.

За даними видання, пакет допомоги зокрема міститиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, а також протитанкову та стрілецьку зброю і гранати.

Водночас один з урядовців зазначив, що вони не можуть перевірити, чи є в цьому пакеті балістичні ракети ATACMS, але запевнив, що допомога не включає касетні боєприпаси.

“Поставки американських боєприпасів, які будуть взяті з наявних запасів, мають на меті допомогти українським силам відбивати посилені російські атаки”, – йдеться у повідомленні.