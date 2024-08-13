Влада ще одного району Курської області оголосила евакуацію

У Большесолдатському районі Курської області почали евакуювати жителів. Про це повідомив його голова Володимир Зайцев.

“Евакуації у нашому районі не було до сьогодні. Усі виїжджали самостійно, ніхто не перешкоджав. Сьогодні збираємо дані, хто все ж таки потребує евакуації”, — написав голова району.

За його словами, людей у ​​районі залишилося багато, але вони не хочуть виїжджати. Станом на 12 серпня заяв на евакуацію не було, уточнив Зайцев.

У Курській області вже евакуювали мешканців Суджанського, Глушківського, Рильського та Коренівського районів. Усі вони примикають до кордону з Україною. Большесолдатський район, на відміну від них, з Україною не межує: із західного боку у нього розташований Суджанський район, з південного — Біловський, де також вже оголошено евакуацію.