Партизани “АТЕШ” показали фото нових укріплень окупантів у Криму

Агенти партизанського руху “АТЕШ” провели розвідку нових оборонних споруд біля населеного пункту Чорноморське на Тарханкутському півострові в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили активісти руху “АТЕШ” у Telegram.

“Оскільки координати складів і позицій ЗС РФ у Криму постійно “витікають” і не тримаються в секреті – вони продовжують окопуватися на узбережжі”, – зазначили активісти.

Партизани розвідали нові точки зберігання спецтехніки та озброєння, стрільбище, укріплення та показали фото локацій.

“Відомості ми оперативно передали Силам оборони України. Ймовірно, скоро окупантам знову доведеться переїжджати”, – підсумували в “АТЕШ”.

Партизани виявили нові укріплення окупантів в Криму / Фото: “АТЕШ”

Розташування нових укріплень окупантів в Криму / Фото: “АТЕШ”