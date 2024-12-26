Партизани “АТЕШ” показали фото нових укріплень окупантів у Криму

Агенти партизанського руху “АТЕШ” провели розвідку нових оборонних споруд біля населеного пункту Чорноморське на Тарханкутському півострові в тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили активісти руху “АТЕШ” у Telegram.
“Оскільки координати складів і позицій ЗС РФ у Криму постійно “витікають” і не тримаються в секреті – вони продовжують окопуватися на узбережжі”, – зазначили активісти.
Партизани розвідали нові точки зберігання спецтехніки та озброєння, стрільбище, укріплення та показали фото локацій.
“Відомості ми оперативно передали Силам оборони України. Ймовірно, скоро окупантам знову доведеться переїжджати”, – підсумували в “АТЕШ”.